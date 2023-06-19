Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Haziran 2023 20:30
Deprem bölgesine tayin veriliyor mu

Merhaba deprem bölgesine tayin açıldığı zaman yazamadım ancak şu bazı ailevi sorunlardan dolayı olduğum yerden gitmek istiyorum deprem bölgesi yazsam verirler mi

Çok Yazılan Konular

İkm yemekhanede müdürlere yemek getirmeTayin puanı ile ilgiliNas tayini sonuçlarından memnunmusunuzEn Düşük Memur Maaşı 25.300?Adalet Çalışanları Birlik Olma Vakti15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Deprem bölgesine sağlık mazeretinden dolayı tayin istedim aylardır dilekceme cevap gelmediTayin eş durumuAdalet Bakanlığı Havuz TayinleriAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır

Sözlük

Love bombing 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 2 şu an çalan şarkı 2 tek taraflı çaba 2 En sevdiğiniz hayvan 3 aşiret 2 alüminyum fosfat 1 hayattan soğumak 1 mısır mavisi 1 kimle yola çıkılmalı 5

Son Haberler

'AK Parti'yle imzalamış olduğumuz mutabakat metnindeki maddelerin takipçisi olacağız'EGO'nun Esenboğa Havalimanı otobüs ücretleri 25 liraya yükseltildiSosyal medya Antalya'daki görüntüleri konuşmuştu! Gerçek ortaya çıktıKGM işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 3 yaralıFETÖ'nün sözde 'yöneticisi' Zekeriye Cerit tutuklandı

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir