Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 21:09
Daniştay

Arkadaşlar ceza davası 223/2e maddesinden beraat alıp daniştaydan mahkeme kararı olumlu çıkan varmı. Konu normal disiplin cezası

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