Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 21:10
En düşük maaş 22000 bin olacaksa polis maaşı da 34000 bin olması lazım

Çok değerli meslektaşlarım polislerin maaşı 34000 bin olması lazım yoksa bu piyasa da işimiz zor Allah herkesin yardımcısı olsun.Ancak 34 olduktan yaptıktan sonra piyasa ya aynı oranda zam gelirse iki sonra yine değeri kalmayacak bu zamlardan sonra her şeyin artmaması lazimki her şey normale dönsün yoksa maaşa gelecek zamların bir manası yok.


ÇVK16
Aday Memur
19 Haziran 2023 21:15
Yüzde yüz zam lazım...
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