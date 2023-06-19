Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 21:39
Ücretsiz izin

Merhabalar eş tayin istedi eşim başka ile ama yeni gittiği hastanede doğum sonrası ücretsiz izin için dilekçe verince direkt ayrılabilir mi yoksa onunda bekleme süresi var mı ? Teşekkürler


akalem52
Memur
19 Haziran 2023 22:39
Doğumdan dolayı olan ücretsiz izin verilmek zorunda idarenin taktirinde değil alır yani.
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