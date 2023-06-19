Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Haziran 2023 21:41
memur arsiv arastirmasi

Uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl denetimli serbestlik almıştım 18 yaşından küçüktüm aradan 7 yıl geçti şimdi bir üniversiteye atandım arşiv araştırması olumsuz sonuçlanırmı bilgisi olan varmı?

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