KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Haziran 2023 21:42
memur arsiv arastirmasi

Uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl denetimli serbestlik almıştım 18 yaşından küçüktüm aradan 7 yıl geçti şimdi bir üniversiteye atandım arşiv araştırması olumsuz sonuçlanırmı bilgisi olan varmı?

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