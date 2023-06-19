Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Haziran 2023 21:48
Yurtdışı daimi görevler

Yurt dışı daimi görevlerle ilgili bilgisi olan varmı acaba ne zaman açıklanacak

Çok Yazılan Konular

Kara kuvvetleri tayinleri 2023Lojman tahsisi hk.Üsteğmen Jandarma Personeli Green Card Kazanırsa Ne Yapmalı ?Jandarma kadrolu tayinGüvenlik soruşturması Devlet memurlarının Görevde yükselme ce ünvan değişikliği sınavı

Sözlük

hayattan soğumak 1 hissedilen 2 evcil hayvan oteli 1 Bugün olanlar 2 İyi ki. 1 kimle yola çıkılmalı 5 10 dakikaya oradayım yalanı 1 Bi molada yaşanan kaos 3 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 5 güne bir tespit bırak 4

Son Haberler

Düzce'de dere yatağına yakın olan ev ve köylerde tahliye kararı alındıMilliler kritik maçta Galler'i ağırlıyorTürk-İş Başkanı'dan asgari ücret açıklaması... Belli bir noktaya geldikKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiBakan Göktaş'a 'Cezayir Ulusal Liyakat Nişanı' verildi

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir