Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 22:23
Sorumlu hemsirelik

Bu pozisyonda olanlardan rica etsem artı ve eksilerini yazar mısınız. Sorumlu olmam istendi fakat hiçbir fikrim yok gibi. Çünkü uzaktan görmek ve yaşamak aynı şey olmuyor.

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