KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Haziran 2023 22:32
Mimar alımı 2.Merkezi

93puanlarla atanabilecek miyiz bu merkezi alımda? Mimarlar neler düşünüyor, duyumu olan var mı ? Atanamayan sadece biz kaldık.

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