Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Haziran 2023 23:17
Ekip portal

Arkadaşlar ekip portala girebilen var mı bu sabahtan beri hata veriyor sadece bende mi böyle


Tddbsr
19 Haziran 2023 23:38

Bu gün ne ekibe nede zimmet sorgulamaya giriş yapamadık yalnız değilsin :)

Toplam 1 mesaj

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