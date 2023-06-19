Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


19 Haziran 2023 23:18
Feragat ettikten sonra
Merhaba, bir kuruma dilekçe verip feragat ettikten sonra (1 sene geçmiş olacak ) kurumun yeni açacağı sınava girme hakkımız oluyor mu ? Bu konuda deneyimi olan ?

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