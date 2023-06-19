Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Haziran 2023 23:59
Yol harcırahı acil yardim

Tayinim cıktı ev tasiyacagim yol harcirahi kac günde yatar ya da yatmali harcirah kanunu 59. Maddede giderken verilir diyor 4 gün oldu yatmadi lütfen bilgisi olan var mı bu konuda ne yapabilirim

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