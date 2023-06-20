Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 00:00
Ankara Etlik sehır Hastanesi'nde çalışan varmı

Etlik sehır Hastanesi'nde calısan varmı muafakat verılıyormu arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Ckys bekleyenlerOrtaöğretim Tıbbi Sekreterlik Mezunlarına yapılan HaksızlıkTayin hakkım var mıCkyse sonrası ayrilisizmir hemsire2023 (Açıktan) Atama KurasıEşi Kitte Çalışıp Tayini ReddedilmesiEş tayini çözüm seri gelin !Tıbbi sekreter eczaneZiraatbank Para Puan

Sözlük

Bi molada yaşanan kaos 3 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 5 alüminyum fosfat 1 evcil hayvan oteli 1 tıksırmak 1 Bugün olanlar 2 güne bir tespit bırak 4 şu an çalan şarkı 2 kadınlar ne ister adlı soru 1 Love bombing 1

Son Haberler

Görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden memur başka bir kuruma naklen atanabilir mi?20 Haziran 2023'den önemli gündem başlıklarıKurban PaylaşmaktırKaskonu %25'e Varan Meslek İndirimiyle Yaptır!EURO 2024 Elemeleri Türkiye 2 - 0 Galler

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir