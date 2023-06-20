Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 00:10
Zorunlu hizmet ek puan ve okul değiştirme

şu an bulunduğum okulda geçen sene zorunlu hizmetim bitti ve %50 artırımlı puan alıyorum. aynı ilçe içersinde il içiyle başka bir okula tayin istesem aynı şekilde %50 devam eder mi? gideceği okul aynı ilçede zaten o da zorunlu hizmet. yoksa aynı okulda devam etmek zorunda mıyım?

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