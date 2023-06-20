Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 00:15
Kemalpaşa ve Torbalı?

Bu iki hastaneyi yazmayı düşünüyorum. Çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olan var mı? Nöbetleşe 16 mı 24 mü? Teşekkürler


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20 Haziran 2023 00:17

Kadrom ebe

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