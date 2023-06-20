Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 00:37
BİLSEM YÖNETİCİLİĞİ

1- BİLSEM yöneticiliğine hangi branşlar başvurabilir?

2- BİLSEM yöneticiliği mesai çalışma gün ve saatleri nasıldır?

3- BİLSEM yöneticisi haftalık kaç saat ek ders alır?

4- BİLSEM ek dersi artırımlı olarak mı ödenir?

5- BİLSEM yöneticiliğini önerir misiniz?


carym
Aday Memur
20 Haziran 2023 01:59
Uzak dur.
Toplam 1 mesaj

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