Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 00:48
Atama önemli
Arkadaşlar son değişen arama yer değiştirme yönetmeliği sonrasında son 5 yıl muhabbetinden eşimin memleketine satşn istedik . Son bulunduğumuz yerde 1 yıl dalmadığından ikimizi de 12 ay geçiöş olarak tayin ettiler . Geçici ilişik kestikten 1 gün sonra eşimin naklen atamadı geldi benim henüz gelen giden yok . Eşin şimdi emekli olmak istiyor ben çalışacağım ama eşim emekli olursa beni naklen atamam gelmediğinden eski yerime yollama durumu olur mu. Aklıma böyle garip birşey geldi

yellowstone01
Aday Memur
20 Haziran 2023 00:48
Yazım hataları için kusura bakmayın acele yazdım görmemişim
Toplam 1 mesaj

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