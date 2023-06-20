Atama önemli

Arkadaşlar son değişen arama yer değiştirme yönetmeliği sonrasında son 5 yıl muhabbetinden eşimin memleketine satşn istedik . Son bulunduğumuz yerde 1 yıl dalmadığından ikimizi de 12 ay geçiöş olarak tayin ettiler . Geçici ilişik kestikten 1 gün sonra eşimin naklen atamadı geldi benim henüz gelen giden yok . Eşin şimdi emekli olmak istiyor ben çalışacağım ama eşim emekli olursa beni naklen atamam gelmediğinden eski yerime yollama durumu olur mu. Aklıma böyle garip birşey geldi

Arkadaşlar son değişen arama yer değiştirme yönetmeliği sonrasında son 5 yıl muhabbetinden eşimin memleketine satşn istedik . Son bulunduğumuz yerde 1 yıl dalmadığından ikimizi de 12 ay geçiöş olarak tayin ettiler . Geçici ilişik kestikten 1 gün sonra eşimin naklen atamadı geldi benim henüz gelen giden yok . Eşin şimdi emekli olmak istiyor ben çalışacağım ama eşim emekli olursa beni naklen atamam gelmediğinden eski yerime yollama durumu olur mu. Aklıma böyle garip birşey geldi