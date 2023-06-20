KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Haziran 2023 01:05
hangi öğretmenlikden kaç mezun var?
Bunu nereden öğrenebiliriz buradan grodugum kadariyla din 56 bin edebiyat 60 bin peki diğer öğretmenlikler

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