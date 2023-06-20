KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Haziran 2023 03:09
Hem KPSS lisans hem önlisans diplomam varsa sınava hangisinden girebilirim

Herkese merhaba :)

Araştırdım ama bazı yerde kpssye önlisanstan girilmediği ve ösymnin en yüksek mezuniyeti baz aldığı için lisanstan girmek zorunda kalındığı yazıyor. Bazı yerlerde ise ikisinden birinin seçilerek sınava girebilindiği. Bilen birisi yardımcı olabilir mi ? Ben lisans mezunuyum ama önlisans açık öğretimden bir bölüm okuyarak, önlisanstan sınava girmek ve atanmak istiyorum ona göre bir bölüm okuyacağım yani olmuyorsa boşa okumayım :)

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