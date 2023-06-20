Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 06:48
4bli sözleşmeli personel doğum için Ücretsiz izin hakkı varmıdır , kurumdan kuruma degişiyor mu bu i
4bli sözleşmeli personel Ücretsiz izin hakkı

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