Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 07:39
Şehir içi şehirler arası nakliyat
Evden eve nakliyat

Barskusen
20 Haziran 2023 07:45
Şehir için şehirler arası ev ofisi taşıma. 05394228895
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zorunlu hizmet affı geldiproje okullarina atamalar nasil olacak?Motorine 12 Günde Üçüncü Büyük Zam ! Uçuyoruz hemi !zorunlu hizmet affı ve puan ilişkisiSandik goreviMEBBİS'te Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü KaldırıldıAynı Okulda Aşçı(işçi kadrosu) 27bin, Öğretmen 18bin alıyor.Zorunlu hizmet affıyla İl dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayan durumlarUzman Öğretmenlik 5 YılProje okulu belirsizliği

Sözlük

faseta 1 hayattan soğumak 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 4 10 dakikaya oradayım yalanı 1 mısır mavisi 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 kimle yola çıkılmalı 3 tek taraflı çaba 2 İyi ki. 1 Love bombing 1

Son Haberler

CHP'de danışmanların danışmanları da gittiMilyonlarca emekli ve çalışanın gözü bayram müjdesindeEsendere-1 operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 13 kişi tutuklandı4 kişiyi öldürüp cesetleri derin dondurucuda saklayan zanlı yakalandı5 ilde 'tefecilik' operasyonu: 36 gözaltı kararı

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir