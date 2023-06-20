Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 08:48
Deprem bölgesi 3 aylık geçici görev

Deprem bölgesinden 3 aylık geçici görev ile başka ile gittik. Başta bize tekrar uzatılır yada naklen oraya verilirsiniz dediler ama şu anda bi muamma dolaşıyor etrafta her kafadan bi ses bi duyum falan iyice tedirgin ediliyoruz. çünkü ev taşıdık bi düzen oluşturduk.şimdi ne olacak bilmiyorum. aynı durumda olan arkadaşları başlığın altına bekliyorum.

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