Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


20 Haziran 2023 08:53
Memuriyetten önce askerlik görevi

Slm arkadaşlar memur olmadan uzun dönem er olarak askerlik yaptım 15 ay.bu süre kamu görevi mi sayılıyor? Kıdem derece etkilermi? Ayrıca memurluk süresini 1 yıl dolmadan 20 günlük yıllık izin veriliyor mu doğru mu?

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