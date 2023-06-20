Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 09:15
kira, maas zammi, enflasyon ve ekonomik gercekler.

Vatandaşın birisi birgün memur olma hayaliyle yanıp tutuşur, taşeron işçilik için başvuru yaptığı kurumdan telefon gelir başlaması için ancak bu vatandaş memurluğu kazandığı için taşeron işçiliğe gitmeyecekti. Çünkü okumuş ve kendisini, devletine amade bir memur olmak için gece gündüz çalışarak hizmet etmek üzere yetiştirmişti. İşe başladığında 1100-1200 Dolar civarına denk gelen bir ücret alıyordu. Gel zaman git zaman bu vatandaşın hayalleri yıkılmıştı adete. Yıl 2023 olmuş oturduğu evin kirası 10 bin lirayı geçmişti. Aldığı Memur maaşının 3/2 sine denk geliyordu. şuan ki ücretine göre aldığı 600-650 dolar ediyordu (Doların kendi içindeki alım gücünün düşmesi ayrı bir konu). Artık anlamıştı 11 yıl önce taşeron işçiliği kabul etseydi şimdi o hayalindeki maaşa kavuşmuş ve geçim sıkıntısı çekmiyor olacağını. Bu vatandaş nerden bilsinki devletinin memuruna böyle yapacağını. Enflasyonun %100lere vardığı yerde ev kiralarının %300-500 olmasına hiç bir sınırlama getirilmemesinin, kira fiyatlarına bir tavan konulmamasının bir izahını arıyordu bu vatandaş ancak bulamıyordu. Artık ne olması gerekirdi ki acaba. Eşine, çocuğuna karşı oluşan bu mahcubiyeti, yıllarını verdiği okuma da cabası olsa gerekti. Ne yani koskoca devlet memuruna bunu nasıl reva görürdüki diye söyleniyor bu vatandaş. Durum izaha muhtaçtı.

NOT: Taşeron işçi kardeşlerimi küçümsemek için yazılmış bir yazı değildir. Memura reva görülen yanlışı, hatayı anlatmak için yazılmıştır.

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