Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 09:52
Sınavda Görev Alan Yalnız Salon Başkanı Görev Ücreti İlavesi

ÖSYM sınav görevinde gözetmen olmadan salon başkanı görevi yapanlara 1 gözetmen ücreti de eklenerek ödeme yapılmalıdır çünkü o görev de üstlenilmiştir.


bulaşşıkk
Aday Memur
20 Haziran 2023 09:59

Hahahahah günün fıkrası. Çok beklersin. Ösym hayatta vermez.

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