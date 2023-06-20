SUÇ DUYURUSU TAKİBİ

Suc duyurusunda mı bulundun yoksa bırını ihbar mı ettin ikisi farklı seyler haberin olsun suc duyurusunda bulundun ise elinde bir numara verirlerdi dosya numarası ile gidip ogrenebjlırsın. Cımerden ihbarda bulundun ise 112 yı araya ihbarda bulundun ise sana kimse sonucunu soylemek zorunda degil sana kime hapse atıyoruz haberin olsun demez yanı:)

Suc duyurusunda mı bulundun yoksa bırını ihbar mı ettin ikisi farklı seyler haberin olsun suc duyurusunda bulundun ise elinde bir numara verirlerdi dosya numarası ile gidip ogrenebjlırsın. Cımerden ihbarda bulundun ise 112 yı araya ihbarda bulundun ise sana kimse sonucunu soylemek zorunda degil sana kime hapse atıyoruz haberin olsun demez yanı:)