Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 10:03
SUÇ DUYURUSU TAKİBİ

suç duyurusunda bulunduğum bir konu hakkında takibi nasıl yapabilirim uyap vatantaşta yok arkadaşlar


Sadeceinsan65
Şef
20 Haziran 2023 10:32
Suc duyurusunda mı bulundun yoksa bırını ihbar mı ettin ikisi farklı seyler haberin olsun suc duyurusunda bulundun ise elinde bir numara verirlerdi dosya numarası ile gidip ogrenebjlırsın. Cımerden ihbarda bulundun ise 112 yı araya ihbarda bulundun ise sana kimse sonucunu soylemek zorunda degil sana kime hapse atıyoruz haberin olsun demez yanı:)

memuraday-y
Şef
20 Haziran 2023 11:01

Suç duyurusunu nereye yaptınız ki ?


EDIM07
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:42

savcılık ön büroya dilekçe vererek başvurdum

memuraday-y, 1 saat önce

Suç duyurusunu nereye yaptınız ki ?

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