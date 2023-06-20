Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Haziran 2023 10:30
SUÇ DUYURUSU TAKİBİ

SUÇ DUYURUSU TAKİBİ NEREDEN YAPILIR


memuraday-y
Şef
20 Haziran 2023 11:02

Nereden suç duyurusunda bulundunuz?


EDIM07
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:42

savcılık ön büroya dilekçe verdim

memuraday-y, 59 dk. önce

Nereden suç duyurusunda bulundunuz?

Toplam 2 mesaj

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