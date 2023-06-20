Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 10:30
SUÇ DUYURUSU TAKİBİ

BULUNDUĞUM SUÇ DUYURUSUNU NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM SONUCUNU


Adliyeci
Şef
20 Haziran 2023 10:40

yaptığın yerden


EDIM07
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:43

teşekür ederim

Adliyeci, 1 saat önce

yaptığın yerden

Toplam 2 mesaj

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