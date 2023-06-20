Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 10:55
Abdüllatif Şener

Abdüllatif Şener, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olduğu zaman CHP'nin Ak parti içindeki cumhurbaşkanlığını kabul edeceğini söyleyerek Ak parti içine çomak sokmaya çalışmasının mahsulü olarak sonrasında da CHP'ye geçen siyasetçi idi.

Tencereyle kapağın birleşmesi gibi.";))

Diğer taraftan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylarından ülkemizi kıyamete kadar Allah korusun dediren durumun en açık en anlaşılır örneğidir ";))

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