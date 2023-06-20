fox haberdeki haberin amacı sizce nedir?

Muhalif olduklarına inanmıyorum şahsen insanlar memur olmak için yıllarca okul okuyup sınavlara girip belli bir başarı yakaladiktan sonra iş sahibi olabiliyor a fabrikasındaki vasıfsız bir çalışanla memur maaşını kıyaslamak tam bir ahmaklıktır fabrikada çalışan kalifiye bir eleman zaten memurdan yüksek maaş alıyor hakkıdır zaten boşuna kendini geliştirmemis ama hiçbir vasfı olmayan insan asgari ücret alıyor diye memur maaşıyla kıyaslamak ahmakligin alasidir. Hiç kimse bizlere gel otur sen memur oldun demedi hakkımızla alinterimizle olduk

Muhalif olduklarına inanmıyorum şahsen insanlar memur olmak için yıllarca okul okuyup sınavlara girip belli bir başarı yakaladiktan sonra iş sahibi olabiliyor a fabrikasındaki vasıfsız bir çalışanla memur maaşını kıyaslamak tam bir ahmaklıktır fabrikada çalışan kalifiye bir eleman zaten memurdan yüksek maaş alıyor hakkıdır zaten boşuna kendini geliştirmemis ama hiçbir vasfı olmayan insan asgari ücret alıyor diye memur maaşıyla kıyaslamak ahmakligin alasidir. Hiç kimse bizlere gel otur sen memur oldun demedi hakkımızla alinterimizle olduk