Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 10:56
fox haberdeki haberin amacı sizce nedir?

bu haberde 5:16 dk'daki haberi dikkatle izleyiniz. ne anlatmaya çalışıyorlar sizce?

ve bunu ahaber vs. yapmıyor. muhalif görüşlü olarak bildiğimiz fox haber yapmakta.

yorumlarınız nedir?

https://www.youtube.com/watch?v=7L9AmbfADGM


2ven
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:06

Fox çoktan kalemini sattı. Muhalif ve gerçek medya olarak televizyonda szc ve tele1 kaldı. Site olarakta sadece ekşisözlük kaldı kendini satmayan, memurlar.net bile sattı.


byekıp
Memur
20 Haziran 2023 11:15
Muhalif olduklarına inanmıyorum şahsen insanlar memur olmak için yıllarca okul okuyup sınavlara girip belli bir başarı yakaladiktan sonra iş sahibi olabiliyor a fabrikasındaki vasıfsız bir çalışanla memur maaşını kıyaslamak tam bir ahmaklıktır fabrikada çalışan kalifiye bir eleman zaten memurdan yüksek maaş alıyor hakkıdır zaten boşuna kendini geliştirmemis ama hiçbir vasfı olmayan insan asgari ücret alıyor diye memur maaşıyla kıyaslamak ahmakligin alasidir. Hiç kimse bizlere gel otur sen memur oldun demedi hakkımızla alinterimizle olduk

dramati-kPCs
Şef
20 Haziran 2023 11:20

Kontrollü muhalefet nedir ne işe yarar?


memursandertlisin
Memur
20 Haziran 2023 11:21

kamu işçisinin asgari ücreti şu an 30 bin oldu neredeyse

sırf taban maaşları sadece 15 bin

ayrıca herkesin asgari ücreti bir olmamalı

tamamen vasıfsız bir beden işçisi ile herkesi asgari ücrette eşitlemek hiç bilimsel ve insanî değil


doks
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 11:24

Ne daha çok reyting getirirse onu haber yapıyorlar. Ülkede asgari ücretli fazla olduğundan işleri güçleri asgari ücret haberi. Memur maaş haberi yapsalar milletten tepki alacaklarını biliyorlar. Populizm bataklığına saplanmışlar.


anladinsensonu
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 11:27

ahaber ne ise fox onun 10 misli, son 5 yıldır 1 saniye bile ahaber açmadım zaplarken bile geçmedim üzerinden, son 2 yıldır da fox aynı şekilde kanal listesinden silmelik kanallar.


dramati-kPCs
Şef
20 Haziran 2023 11:27

Ayrıca şunu birileri Fox'a ve bu tabiri dillendirenlere hatırlatsın. Memurun asgari ücreti diye bir şey yoktur asgari ücret vardır. Asgari ücret toplumda sadece %1 %2'ye verilmesi gereken bir ücrettir. Asgari ücretli memur olamaz! Bunu bilmeyen ya da düşünemeyen adamlar ne haber yapsınlar ne de sendika başkanıyım diye ortalıkta dolaşsınlar. Çünkü komik olmayı bırakın, çok cahil duruyorlar!


Kalet
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 11:29

En düşük memur maaşı asgari ücret kadar olsun demişler. En düşük kamu işçisi hakkında bu kanal ne düşünüyor çok merak ediyorum. En düşük memur maaşı en düşük işçi maaşından daha az olmamalı.


fakir.adam
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 11:30

benim bu haberden anladığım tek asgari ücret olsun. özeldeki kamudaki okumuşu okumamışı vasıflısı vasıfsızı hepsi aynı asgari ücreti alsın. haber buram buram komünizm kokuyor arkadaşlar.


furyschopen
Memur
20 Haziran 2023 11:33
Hayır bir de kamudaki işçiyle de kiyaslamiyor, direkt memurla kıyaslıyor. Sebep ne? Tabii işçinin maaşı çok yüksek kamuda, sanırım ondan kıyaslamıyor.

EMRE YALCİN
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 11:57

Arkadaş yapılan iş bir mi ki sen onla onu kıyaslıyorsun. Adam o 22k ile ihale yapacak milyonluk. Oldu olacak spiker maaşlarına da asgariye bağlayalım. Ya arkadaş hepsi alayı tümden satılık bunların. Ne güzel trol takılıyodum çileden çıkarttı huur çocukları ya. Bir de çıkmış aklınca birşeyler anlatıyor öküzün evladı

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