Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Haziran 2023 11:04
İnşallah jandarma ya seçim parası bu sene yatacak hep sondayiz
Ne zaman yatacak bu paralar

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