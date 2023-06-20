Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Haziran 2023 11:18
Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav tarihleri

Belediye ve yerel yönetimlerde ünvan değişikliği sınavı için Bakanlık halen bir tarih açıklamadı ve her aramada bu hafta yayınlanacak diyip duruyorlar? Bu konu da bilgisi olan veya neden yayınlanmadığını bilen var mı? Admin bunu lütfen gündeme taşır mısın

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