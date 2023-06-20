Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 11:25
ZHA sonrası mebbisteki puanlar

Arkadaşlar zorunlu hizmet affı sonrası puanım önce 13 puan artmıştı şimdi tekrar baktım eski hâline geri geldi.İlçe bizlik bir durum yok diyor.Neden böyle? Sizlerde durum nasıl? 2019 Nisan'da göreve başladım.

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