Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 11:32
Nazilli

Arkadaşlar, bir arkadaşım Nazilli'ye tayin istemeyi düşünüyor. Nasıl bir yer? Yaşam, sosyal imkanlar vb. Bir de hangi mahalleden ev tutmasını önerirsiniz?

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