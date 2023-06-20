Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 11:35
Asgari ücrete %35 "ara" zam :)

Asgariye yapılan ara zam memurun normal zam oranını geçiyor. Siz hala seyyanen 3k + %30 demeye devam edin. Seyyanen diye diye tüm memurlar asgari ücrete yaklaşıyor.


mmr-26
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:40

en düşük devlet memuru maaşı asgari ücret oldu şaka gibi.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
20 Haziran 2023 11:41

Dilenci gibi yüzdelik zam telaffuz eden memur sendikalarına ibret olsun. Rakam üzerinden gideceksiniz, yüzdeleri geçeli çok oldu, alooo..

Bak türk-iş başkanı hep rakam üzerinden gitti.


sadecememuruz
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:41

bizde temmuzda 22bin liraya şükredelim işçiler 30bin 35bin almaya başlıcak yakında biz 6 ay sonra asgari ücretle eşitleniriz


doks
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 11:42

Özellikle elektronik olma üzere ne alacaksanız elinizi çabuk tutun. Enflasyon dalgası geliyor.


impostor
Şef
20 Haziran 2023 11:42

Türkiye yüzyılı başladı


Yorumsuzadam
Memur
20 Haziran 2023 11:47

Bırakın hesap kitap yapmayı şükredin biraz işiniz gücünüz var


Rafaello
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:49
En düşük memur maaşı 26000 tl üstü olmalı.

ordiyarnus
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:56

çok sevdiğim bir şarkı var danza kuduro. tavsiye ederim açıp tüm gün dinleyin.

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