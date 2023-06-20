Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 11:41
Temmuz Zamlı Maaşları Bayramdan Önce Yatar mı?
Sizce böyle bir şeyin olma imkanı Türkiye'nin dünyanın en mükemmel kuantum bilgisayarına eşdeğer mi?

sadecememuruz
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:42

yatması lazım işçiler bu ay zamlı maaş aldı bize hiçbirşey koklatmıyolar


bulaşşıkk
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:55

Zamlı maaşın bayramdan sonra bile yatacağı hala şüpheli.

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