Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 11:43
Memur resmi olarak Haziran ayında "asgari ücretin altında" kalmıştır.

Bırakın cumhuriyet tarihini ilk Türk devleti kurulduğundan beri devletin memuru çalışanı bu kadar rezil eidlmemiştir.

Memurların canına kast ediliyor resmen...


2ven
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:43

asgari ücret 11.400, en düşük memur maaşı 10.800


Yorumsuzadam
Memur
20 Haziran 2023 11:46

Kimse açlıktan ölmez merak etme şükredin biraz


erhannn34
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 11:47
Ya 22000 oluyor zaten ama oran ne önemli olan o
2ven, 20 dk. önce

asgari ücret 11.400, en düşük memur maaşı 10.800

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