Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 11:47
Osym sınav ücreti algısı.
Internet sitelerinde yazan rakamalar osym ucreti gibi gösterilse de gerçekte mebin sınav ücretleri. Osym ücret güncellemesini 6 ayda bir yapar. Ocak temmuz. Temmuz Aralık seklinde. Suan alacağınız ücret 392 salon başkanı 370 civari gözetmen

hoca7979
Aday Memur
20 Haziran 2023 11:57
Cidden devlet kurumuna yakısmayan bir durum
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