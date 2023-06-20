Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 11:51
ben şimdi asker mi oldum?

yeni askeri ücred 11400tl. benim memur mahaşımda aynı. bu durumda ben artık asker mi oldum? eğer öyle ise rütbem ne olacak hiç açıklama yabılmadı.

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