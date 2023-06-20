Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 11:58
"memurlar kendini asgari ücret ile kıyaslamasın, memurlar yılda 2 defa zam alıyor"
meşhur bir bakanın sözüydü. dedi ve asgari ücret memur maaşını geçti. inanılmaz günler

raulgonzalez07
Aday Memur
20 Haziran 2023 12:03

Memura her sene resmi olarak açıklanan enflasyon oranında zam veriliyorken, asgari ücrete enflasyon üzerinde veriliyor her seferinde.


bimeemur
Aday Memur
20 Haziran 2023 12:04
Bi de bu var evet
raulgonzalez07, 2 saat önce

Memura her sene resmi olarak açıklanan enflasyon oranında zam veriliyorken, asgari ücrete enflasyon üzerinde veriliyor her seferinde.


Rafaello
Aday Memur
20 Haziran 2023 12:05
Millet bunu görmüyor
raulgonzalez07, 2 saat önce

Memura her sene resmi olarak açıklanan enflasyon oranında zam veriliyorken, asgari ücrete enflasyon üzerinde veriliyor her seferinde.


Mrt-72
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 12:09

yıllarca kpss üniversite binlerce tl masraf stres kaygı, memleketinde herhangi bir işletmede A101 BİM SANAYİ Farketmez dertsiz eğitimsiz olarak ne kira ne yıllarını emklerini ver. 11400 tl, memur olup gurbette kira vermektense, okumaktan nefret ettirdiler.


falancaolsun
Aday Memur
20 Haziran 2023 12:09
memur maaşı: 10500 asgari ücret: 11404 Zimbabve'de bile böyle bir durum yoktur. ipin ucu kaçtı. ülkenin %70 aynı maaşı alıyor. kimse de demiyor ki biz neyin kafasını yaşıyoruz

genegel
Daire Başkanı
20 Haziran 2023 12:16

2023 Ocakta % 54, şimdi % 34, 1 yılda % 106 kümülatif zam yapar.

Memura 2023 Ocakta % 30, Temmuzda %58 zam gelirse asgari ile aynı oranda zammı ancak almış olacağız. En düşük ve tabandan alanlar bu oranın üstünde alacak zaten ama ortalaması %58'in altında kalan bütün gruplar geçen seneye göre asgari ücrete biraz daha yaklaşmış olacak...


"maya"
Aday Memur
20 Haziran 2023 12:52
Artık asgari ücretliye de yılda iki kez zam yapılıyor hem de memura yapılanın çok üstünde oranlarla

Ziya ALTAY
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:27

Eyüphan'ın Ekilir bir gün şarkısından bir dörtlü bırakıyorum size.

Gün olur dikleşir eğilen başın

Yaşam boyu akmaz kan ile yaşın

Matem müjdeleyen kanlı baykuşun

Ocağına incir dikilir bir gün

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