"memurlar kendini asgari ücret ile kıyaslamasın, memurlar yılda 2 defa zam alıyor"

memur maaşı: 10500 asgari ücret: 11404 Zimbabve'de bile böyle bir durum yoktur. ipin ucu kaçtı. ülkenin %70 aynı maaşı alıyor. kimse de demiyor ki biz neyin kafasını yaşıyoruz

memur maaşı: 10500 asgari ücret: 11404 Zimbabve'de bile böyle bir durum yoktur. ipin ucu kaçtı. ülkenin %70 aynı maaşı alıyor. kimse de demiyor ki biz neyin kafasını yaşıyoruz