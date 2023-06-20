Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Haziran 2023 12:01
4d li işçi 4b linin amiri olur mu ?
Emir verebilir mi yeni personelim bilmediğimden soruyorum. Herkes konumunu bilsin maksat o

Havva.12
Aday Memur
20 Haziran 2023 12:11
Veremez kardeşim öyle birlşey yok bunun hiçbir kanunda da yeri yok

kaptansparow
Aday Memur
20 Haziran 2023 12:30
4b liye emir verebilir mi ?
Havva.12, 2 saat önce
Veremez kardeşim öyle birlşey yok bunun hiçbir kanunda da yeri yok

cemcet661
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:56
Amirine bağlı
Toplam 3 mesaj

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