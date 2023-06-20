Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 12:03
Şair burada ne anlatmak istemiş :)) Lütfen linkteki habere bir göz atın.

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/memurlar-dikkat-zamdan-once-ilave-tediye-3-gun-sonra-hesaplara-yatiyor-net-12-401-tl-ikramiye-odenecek/466703/


Ale-Vi2362
Aday Memur
20 Haziran 2023 12:06

Allahım aklıma mukayyet ol.. hangi paralel evrendeyim ben


mozenalp
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 12:11

Gerçekten ağlanacak halimize gülüyoruz da bunun ciddi bir yaptırımı olması lazım. Düpedüz yalan haber. Sendikalar ne işe yarıyor ?

Ale-Vi2362, 2 saat önce

Allahım aklıma mukayyet ol.. hangi paralel evrendeyim ben

Toplam 2 mesaj

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