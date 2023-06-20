Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 12:15
Teşvik ve Temel Ek Ödeme Alamıyorum Sebebi Ne Olabilir?

Mutemet arkadaşlara sorum olacak. Askerlik dönüşü tekrardan işe başladım 15 Nisan da. Deprem bölgesinde olduğumuz için orada nöbetlere kalanlara ekstra teşvikte yatırıyorlar hatta. Ben işe başladığımdan beri Nisan ve Mayıs ayında teşvik ve temel ek ödeme alamadım. Hastanede çalışan mutemet arkadaşa sordum "ek ödeme birimine aktarılmamış olabilir senin ismin" dedi. Şehir dışında olduğum için arkadaşa söyledim. Gidip görüştü orada çalışan mutemetle. Bu seferde temel ek ödemeyi geçen sene(2022) aldığımdan bile düşük hesaplamışlar. Yarısından bile daha az. Teşvik deseniz ortalıkta yok ne Nisan ne Mayıs. Ne yapabilirim bu konu hakkında?

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