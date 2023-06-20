Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 12:28
Yeni asgari ücret miktarı 11 bin 402 lira.

Asgari ücretli kardeşlerime hayırlı olsun inşallah. Zor şartlar altında çok daha fazlasını hak ediyorlar. Dün ekşi sözlük'te paylaşılan öğretmen maaşı ise 12.485 lira.

Adalet yerini buluyor. Çok çalışan daha fazla kazanıyor.

Bu arada geçmişte biz öğretmenler olarak asgari ücretli kardeşlerimizi savunmuştuk. İnşallah onlar da bizi savunur. Çünkü bir seneye kalmaz bizden fazla maaş alacaklar.


yusuf1453
Memur
20 Haziran 2023 12:33
Artuk asgari ücretliyik hayırlı olsun

davulcu61
Şef
20 Haziran 2023 12:35

Temmuzda 23 bin alacaksın, nasıl asgari ücretli oluyorsun!!

yusuf1453, 1 saat önce
Artuk asgari ücretliyik hayırlı olsun

Yamyamav
Memur
20 Haziran 2023 12:53

He alırsın.

davulcu61, 1 saat önce

Temmuzda 23 bin alacaksın, nasıl asgari ücretli oluyorsun!!


tatlılimon2133
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:01

Çok alırız 23 bini o bile eridi


umudumu yitirmedim
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:34

avcunu derin tut akmasın

davulcu61, 1 saat önce

Temmuzda 23 bin alacaksın, nasıl asgari ücretli oluyorsun!!


Feriduni
Şube Müdürü
20 Haziran 2023 13:44
Ekonomi çok iyi. Her şey mükemmel. Algı yapmayın. Dış güçler. Kudüs kırmızı çizgimiz. Şükredin ya biraz. Teşekkür ederim.

Tlghca
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:51

Hayat pahalandığı için çalışan zam istiyor. Zam alan işçi nedeniyle patron maliyetler arttı deyip zam yapıyor. Artan fiyatlardan bunalan çalışana zam yapılıyor. İşçiye verilen zam patrona maliyet olarak yansıyor ve o da zam yapıyor...bekçi kutsaldı...yok görev kutsaldı...bekçi kutsal olması lazım...hayır görevin kutsal olması lazım....bekçi....görev...öff sıkıldım...gerisi neydi ya...:)


Tlghca
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:54

Enflasyonun artışını durdurmadığınız, devlet giderlerini azaltmadığınız...dışarı bağımlılığı azaltmadığınız sürece %100'ün yetmediği zam oranları ile karşı karşıya kalınacaktır. Havuzdaki su eksildikçe üzerne su koymak faydasız...su kaçağını bulup gidermek gerek.


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
20 Haziran 2023 13:55

Çok güzell! Bizim maaşlarımızdan da alsınlar ve asgari ücretli kardeşlerimize versinler! Biz zam mam istemiyoruz! Önemli olan birlik ve beraberliğimiz, bekâmızdır! Teşekkür ediyorum.

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zorunlu hizmet affı geldiMotorine 12 Günde Üçüncü Büyük Zam ! Uçuyoruz hemi !proje okullarina atamalar nasil olacak?Sandik goreviAynı Okulda Aşçı(işçi kadrosu) 27bin, Öğretmen 18bin alıyor.zorunlu hizmet affı ve puan ilişkisiEk dersler bayram öncesiMEBBİS'te Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü KaldırıldıZorunlu hizmet affıyla İl dışı atamalarda 3 yıl şartı aranmayan durumlarUzman Öğretmenlik 5 Yıl

Sözlük

Love bombing 1 tıksırmak 2 10 dakikaya oradayım yalanı 1 En sevdiğiniz hayvan 5 İyi ki. 3 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 4 insan 2 hayattan soğumak 1 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 1 kadınlar ne ister adlı soru 2

Son Haberler

Kreşte çocuğu düşen anne hukuk mücadelesi başlattıMİT mavi kategoride yer alan teröristi etkisiz hale getirdiBahçeli'den AYM'ye 'HDP' tepkisi: Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazımDiyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandıÖldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp dondurucu almış

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir