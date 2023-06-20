Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 12:29
Aile sağlığı merkezi

Kadrosu şehir hastanesinde olan bir hemşire aile sağlığı merkezinde çalışmaya başladığı andan itibaren geçici görevli mi sayılır?


tıbbisekreter.
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:40

Asm ye geçerken kadorunuzun olduğu yerden ücretsiz izinli sayılıp asm de çalışmaya başlıyorsunuz.

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