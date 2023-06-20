Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


20 Haziran 2023 12:36
GİH Maaşları ne kadar olacak
Tahminleriniz nelerdir. Tv lerde ki gibi 8/1 diye hesap tahmini yapıyorum 23.450 TL olur gibi

mura_t_arslan
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:54

ben tediye alan isci kadrosuna gecmek istiyorum. sonra onlar ne alirsa onu versinler.

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