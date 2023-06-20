En düşük memur maaşı 10500 TL, asgari ücret 11404 TL

Yapılan kıyaslama oldukça anlamsız ve bu şekilde hatalı karşılaştırma yaptığınız sürece ciddiye de alınmayız.

Temmuz ayında geçerli olacak olan asgari ücret ile Haziran ayındaki en düşük memur maaşını karşılaştırıyorsunuz.

Asıl eleştirmemiz gereken, Temmuz ayında yapılacak zamlar sonrası en düşük memur maaşının, yeni asgari ücrete oranla ne durumda olacağıdır.

Eğer dedikleri gibi en düşük memur maaşını 22bin yaparlarsa, bekar ve yeni başlamış bir memurun maaşı 20bin civarı olacaktır. Bu da yeni asgari ücretin 1,75 katına denk gelmektedir ve içler acısıdır.

Yeni asgari ücret belli olduğuna göre, bizim artık en düşük "bekar ve işe yeni başlamış" memur maaşının(net olarak), yeni asgari ücretin en az 2,5 katı olması gerektiğini, yani sayısal olarak 11.400 x 2,5 = 28.500'e çıkarılması gerektiği savunmamız gerekiyor.

Bu şekilde hatalı kıyaslamalı konular açarak bir şey elde edilemez. Tabi hoş, ilgili yetkililerin veya yetkili sendikanın zaten burayı okuyacağı yok da, yine de bazı trollere "aha bak algı yapmak için bilerek farklı aylardaki maaşları kıyaslıyonuzzz" demelerinin önüne geçeriz.