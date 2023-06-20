Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 12:52
En düşük memur maaşı 10500 TL, asgari ücret 11404 TL

en düşük memur maaşı 11800 falan değil


falancaolsun
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:23
düzeltme: ortalama 2000-3000 TL yol ve yemek de var

Ziya ALTAY
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:31

Terazinin iki tarafında kimin durduğunun önemi yok. Önemli olan kefeyi tutan demir.

*M. KARAHANLI* KVP


Renkover
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:36
Birde En düşük memur maaşı derken evli 2 çocuklu memuru baz alıyorlar.....

sphinx80
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:41
Memursen türk iş yetkilisi kadar olamadı

Dytmysr
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:55

Yapılan kıyaslama oldukça anlamsız ve bu şekilde hatalı karşılaştırma yaptığınız sürece ciddiye de alınmayız.

Temmuz ayında geçerli olacak olan asgari ücret ile Haziran ayındaki en düşük memur maaşını karşılaştırıyorsunuz.

Asıl eleştirmemiz gereken, Temmuz ayında yapılacak zamlar sonrası en düşük memur maaşının, yeni asgari ücrete oranla ne durumda olacağıdır.

Eğer dedikleri gibi en düşük memur maaşını 22bin yaparlarsa, bekar ve yeni başlamış bir memurun maaşı 20bin civarı olacaktır. Bu da yeni asgari ücretin 1,75 katına denk gelmektedir ve içler acısıdır.

Yeni asgari ücret belli olduğuna göre, bizim artık en düşük "bekar ve işe yeni başlamış" memur maaşının(net olarak), yeni asgari ücretin en az 2,5 katı olması gerektiğini, yani sayısal olarak 11.400 x 2,5 = 28.500'e çıkarılması gerektiği savunmamız gerekiyor.

Bu şekilde hatalı kıyaslamalı konular açarak bir şey elde edilemez. Tabi hoş, ilgili yetkililerin veya yetkili sendikanın zaten burayı okuyacağı yok da, yine de bazı trollere "aha bak algı yapmak için bilerek farklı aylardaki maaşları kıyaslıyonuzzz" demelerinin önüne geçeriz.

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