Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Haziran 2023 12:54
Memurlarnet Haber yaapsana! Yeni asgari ücret memur maaşını geçti desene!

Memurlarnet yetkilileri neden susuyorsunuz? Yeni asgari ücretin en düşük memur maaşını geçtiğini haber yapar mısınız? Memur maaşının eridiğini, 10 yıl önce memur maaşlarının asgari ücretin 3 katına yakın olduğunu, en son asgari ücretle memur maaşının 11 bin bandında kaldığını haber yapıp, her yıl asgari ücrete, işçiye yapılan zam ile memura yapılan zamların oranını karşılaştırmalı haber yapsanıza! Memura yapılacak zammın devlete getireceği yükü hemen haber yapıyorsunuz. Bunu da hemen haber yapar mısınız?


Rafaello
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:14
Haber yapmasını bekliyoruz. Sonuçta bu sitenin adı memurlar net değil mi : )))

sphinx80
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:42
Niye yapsın işine gelmez

falancaolsun
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:44
o artık asgari.net

Abbas.KILKUYRUK2
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:46

Senin yaptığın külli algıdır, başka birşey değil, Temmuz'da yüklü miktarda zam memura geleceğini bildiğin halde böyle gereksiz, başlıklar açarak midebulandırıyorsun, git ötede oyna, al asgari ücretini çek git


ArDıL_1905
Genel Müdür
20 Haziran 2023 13:55

Yüklü derken? Ocakta asgari ücrete yapılan %54 zam ve temmuzda yapılan %35 zam kadar mı? yoksa işçilere yapılan zamlar kadar mı yüklü yapılacak? Git ötede vızılda bulandırma! gerçekliği.

Abbas.KILKUYRUK2, 14 dk. önce

Senin yaptığın külli algıdır, başka birşey değil, Temmuz'da yüklü miktarda zam memura geleceğini bildiğin halde böyle gereksiz, başlıklar açarak midebulandırıyorsun, git ötede oyna, al asgari ücretini çek git

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