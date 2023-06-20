Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Haziran 2023 12:55
Proje okulu ve il ici tayin

Proje okulunda 3. Yilim. 13 temmuzda il ici basliyor. Tayin hakkim var midir acaba

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