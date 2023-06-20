Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Haziran 2023 13:10
Derece- kademe terfi
İki ay oldu değişiklik yok,eksik maaş almaya devam,bu kadar zor olan ne ,

Veysel3072
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:11
Ve Hala net bir tarih de verilmiyor

osmnyrtds
Aday Memur
20 Haziran 2023 13:13
Ya niye eksik giriyorsun,sistem zor değilki ,
Toplam 2 mesaj

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